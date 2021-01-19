بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ودار التحرير للطباعة والنشر

استقبل الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة الجامعة، إياد أبوالحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفي الكبير عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار التحرير وجامعة طنطا، حيث أوضح رئيس جامعة طنطا أن البروتوكول يتضمن تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسة دار التحرير فى مجالات الطباعة والصحافة والإعلام والنشر والتدريب والإعلان.وأكد رئيس جامعة طنطا، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية عامة، ومؤسسة دار التحرير خاصة بإصداراتها المختلفة ذات الشعبية الواسعة في خدمة المجتمع، ‏وتوعية الرأي العام وانحيازها للوطن في مواجهة التحديات.‏أكد إياد أبوالحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير أن جامعة طنطا منارة للتثقيف والتعليم والتنوير في قلب الدلتا، ‏وأشاد بالشراكة العلمية لجامعة طنطا في إفريقيا￼ ‏، وإنشاء فرع لها￼ في جيبوتي لخدمة الأشقاء في القارة السمراء.‏وأشاد عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية بالخبرات الدولية لرئيس جامعة طنطا وبرؤيته لتطويرها￼￼، ‏كما أشاد بفكرة إنشاء جامعة طنطا الأهلية بمواصفات عالمية، ‏وكذلك إنشاء أول وحدة روبوت ذكي على مستوى الجامعات المصرية الحكومية لتدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا في العالم.