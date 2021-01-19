الشروق تصدر الطبعة الثانية من «كابتن شيرين»

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع صدور الطبعة الثانية من قصة "كابتن شيرين"، تأليف هديل غنيم، ورسوم هاني صالح.من أجواء القصة: هل يمكن للفتيات لعب كرة القدم واتخاذ اللاعب المصري العالمي محمد صلاح مثلًا أعلى؟عندما تمر شيرين أمام الملعب وترى أخاها شادي وأصدقاءه خالد وكريم يركلون ضربات الجزاء بملل، تقترح عليهم لعب مباراة مع البنات، يوافق الأولاد بتهكم وهم على ثقة أن المكسب سيكون من نصيبهم.تستعد الفتيات بقيادة كابتن شيرين طوال الأسبوع ويوم المباراة يفاجأ الأولاد بسرعة حنان وقوة ركلات زينب وشطارة شيرين في التمريرات.. يا ترى كيف ستنتهي المباراة؟