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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:55 م
جريدة الدستور
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كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن تفكير اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، فى توقيع عقوبة مالية على نادى الزمالك، بسبب حضور عدد كبير من جماهير النادى الأبيض لمباراة الفريق أمام الجونة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.

واكد المصدر أن مسئولى الجبلاية تفاجأوا بصورة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى المقصورة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، ويظهر فى خلفية الصورة عدد كبير من الجماهير، برغم وجود قرار من اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدورى بدون حضور جماهيرى.

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