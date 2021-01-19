الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدينان تصاعد العنف في إفريقيا الوسطى

أدان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجمات وتصعيد العنف من جانب المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى.وقالت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، إن العنف يهدف إلى تقويض العملية الانتخابية في البلاد التى تعانى من عدم الاستقرار، وزعزعة استقرار البلاد.وأجريت الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر على خلفية اشتباكات مستمرة إلى اليوم بين تحالف جديد للمتمردين وقوات الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد.ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، يتلقى المتمردون الدعم من الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه، وهو جنرال سابق نفذ انقلابا عام 2003، ومنعته المحكمة الدستورية من الترشح لإعادة انتخابه.ودعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قرار المحكمة الدستورية، التي أعلنت أمس الإثنين عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا، بنسبة 53% من الأصوات.وتعاني جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالنفط من الصراع منذ سنوات، وسط اشتباكات بين تحالف المتمردين الذي تهيمن عليه أغلبية من الإسلاميين والميليشيات المسيحية بعد الإطاحة ببوزيزيه في عام 2013.