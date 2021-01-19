«الطاروطي» خلال تشييع جنازة والدته: أصعب شيء على النفس فقدان الأم (فيديو)

قال فضيلة القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطى، القارئ بالإذاعة، ورئيس هيئة تحفيظ القرآن بالعالم الإسلامي، إن أشد ما يقع على الشخص هو فقد أمه، وأن عزاءه الوحيد في فقدانها هو جزاء الله لها خيرا، بعدما أخرجت للعالم 3 أشقاء قراء، مثلوا كتاب الله تعالى، وقضوا حياتهم فى خدمته.كانت تلك الكلمات المؤثرة التي نعى بها الطاروطي والدته، قبل أداء صلاة الجنازة على روحها، وتشييع جنازتها إلى مقابر الأسرة.وحضر الآلاف من محبى القارئ من مختلف محافظات مصر، للمشاركة في تشييع جنازة والدته، من بينهم الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والشيخ القارئ محمد محمود الخشت، والقارئ عزت راشد، والشيخ محمد مراعى، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، والمبتهل الإذاعي إبراهيم راشد، وغيرهم من القراء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من خارج وداخل الشرقية.وتم أداء صلاة الجنازة عليها بساحة ملعب مركز طاروط، ثم تكريمها بالدفن بمقابر الأسرة بقرية طاروط.