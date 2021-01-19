أشرف رشاد يطالب وزير الإعلام برد المبالغ عن منصبه الجامع بين الوزارة والإنتاج الإعلامي

رفض أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، رد وزير الدولة الدولة للإعلام بشأن سلامة موقفه القانوني بشأن استمراره كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.وأكد رشاد أن الوزير المذكور أشار إلى حصوله على موافقة رئيس الوزراء بناء على فتوى من رئيس هيئة المستشارين، مؤكدا كون استمراره بمنصبه وزيرا لشئون الدولة للإعلام يمثل مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الأخيرة بالمادة ٧٩ والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ).وطالب رشاد الوزير المذكور برد المبالغ التي تقاضاها عن تلك الفترة التي شهدت الجمع بين منصبه كوزير الدولة للإعلام وكونه عضوا منتدبا للشركة.