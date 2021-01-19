129 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 سناتر ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الحالي، والحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.وتضمن التقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، الإشارة إلى أن اليوم، شهد تحرير 129 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، و4 محاضر لمنشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية وفض 6 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة.وتم غلق عدد 5 مراكز دروس خصوصية سناتر، بينما تم إغلاق 112 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.