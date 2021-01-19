حبس عاطل لتصنيع وبيع المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتصنيع وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لذلك.عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.وبتفتيشه عُثر بحوزته على 4 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وباستكمال تفتيش المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، تم ضبط كمية لمسحوق مخدر الحشيش وكمية لمعجون مخدر الحشيش وعدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير، وميزان رقمي وسلاح أبيض "سكين".وبمواجهته أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار والعدد والأدوات لإعادة تدويره وتصنيعه، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.