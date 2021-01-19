السياحة العالمية: العالم سيتجاوز أزمة كورونا

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي تنعقد بالعاصمة الأسبانية مدريد على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري.وشارك بالجلسة رئيس وزراء إسبانيا Pedro Sánchez "بردو سانشيز"، بحضور وزراء ومسئولي السياحة بأكثر من 30 دولة وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمر سليم سفير مصر بمدريد، وعدد من أعضاء السفارة المصرية.وألقى رئيس الوزراء الإسبانى كلمة رحب فيها بالحاضرين واستعرض الدعم الذي توليه الحكومة الإسبانية لقطاع السياحة، الذى يمثل 12% من الدخل القومي للبلاد والمكون الهام للهوية الإسبانية، بالاضافة الى ما بذلته الحكومة لحماية العاملين بالقطاع.كما أكد أن العالم سوف يتجاوز هذه الأزمة مثلها مثل العديد من الأزمات السابقة، مضيفا أن الجائحة قد أثرت على قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم، معربا عن قناعته بأننا سوف نتخطى الأزمة سريعا وسنكون أقوى، آملا أن يكون عام 2021 عام التعافى.وحث رئيس الوزراء الإسباني الحاضرين على أن يكونوا أكثر طموحا وأن يعملوا سويا للنهوض بالقطاع. كما تحدث عن الاستراتيجية التي انتهجتها إسبانيا للتعافي واستعادة الحركة السياحة إليها وطالب منظمة السياحة العالمية بالترويج للسياحة الشاملة والخضراء والمستدامة.واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية السياحة للإنسانية حيث إنها وسيلة للتواصل بين الشعوب وتعزيز التسامح والقيم الإنسانية.