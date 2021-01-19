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«ري المنيا»: نعمل على تأهيل وتبطين 104 ترع بطول 387.5 كيلو متر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:41 م
تأهيل وتبطين ترع
تأهيل وتبطين ترع
المنيا ـ على حسين
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كشف المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، موقف تأهيل وتبطين الترع، وتحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح إلى نظام الري الحديث بالتنقيط أو الرش، وكذلك مخرات السيول.

وقال وكيل وزارة الري، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع، جاري العمل في 27 عملية على 104 ترع بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وبطول 387.5 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 19% بواقع 63 كم، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يتم إسناد 5 عمليات تبطين للترع بالأمر المباشر، أما بالنسبة لملف تحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح إلى نظام الري الحديث، فأكد وكيل وزارة الري أن المساحة المستهدفة 50 ألف فدان، حيث تم تحويل 6492 فدانا من الري بالغمر إلى الري بالنظام الحديث.

وأضاف "درويش" أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مخرات السيول بقرية أولاد الشيخ، بنسبه 95% وبتكلفة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الحماية لقرية زاوية الجدامي، بإقامة سد ركامي وبحيرتين بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذية 75%.

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