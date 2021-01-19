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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقديم خدمات العلاج لـ132 ألف مريض إدمان مجانًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:37 م
صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
ولاء جمال
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أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لحوالي 132 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعاير الدولية خلال 2020.

كما تم تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب "حماية أولادنا"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 2000 مدرسة على مدار العام الماضي استهدف توعية 200 ألف طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية بأضرار الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كما أعلن الصندوق أنه تم إعداد الكوادر الشبابية، وضم 1500 متطوع جدد من الشباب، وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان، ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من30‪ ‬ ألف شاب وفتاة حتى الآن، بجانب الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأفراد نافعين في المجتمع، حيث تم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بقيمة 4 ملايين جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

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