أسهم شركات الاتصالات تعزز مكاسب الإمارات

أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بمكاسب لشركات الاتصالات في البلاد والتي قفزت أسهمها بفعل احتمالات زيادة حيازات المستثمرين غير الإماراتيين.وواصل مؤشر بورصة أبوظبي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق مرتفعا 3.1% بعد أن أنهى الجلسة السابقة مرتفعا نحو 4%.تعزز المؤشر بفعل قفزة 15 بالمئة تقريبا لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات).شهدت اتصالات أفضل يوم لها في حوالي ست سنوات مع دعوة الشركة لاجتماع لمجلس إدارتها غدا الأربعاء لمناقشة زيادة حد الملكية للأجانب في الشركة.وارتفع مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة بفضل قفزة لسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بلغت 14.6 بالمئة في أفضل جلسة تداول للسهم منذ ديسمبر 2014.كانت الإمارات للاتصالات المتكاملة دعت هي الأخرى إلى اجتماع لمجلس إدارتها غدا لمناقشة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.وغيًرت أبوظبي، عاصمة الإمارات، قوانين الشركات أواخر العام الماضي للسماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي مع سعيها لتعزيز نشاط القطاع الخاص.في الوقت ذاته، أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على انخفاض 0.3 بالمئة.وكان سهم شركة الاتصالات السعودية الأسوأ أداء في المؤشر، إذ نزل 2.6 بالمئة في حين تراجع سهم مصرف الراجحي ذو الثقل على المؤشر 0.4 بالمئة، وبذلك يكون المؤشر السعودي قد انخفض في ثلاث من الجلسات الأربع الماضية.وخسر مؤشر قطر 0.9%، متأثرا بشكل أساسي بانخفاض 3.7 بالمئة لسهم شركة صناعات قطر.كما قادت الأسهم المالية الخسائر في المؤشر القطري، إذ انخفض سهم مصرف الريان ومصرف قطر الدولي الإسلامي 1.3 بالمئة ونحو اثنين بالمئة على الترتيب.قال مصدران مطلعان لرويترز إن جهاز قطر للاستثمار يحقق عوائد كبيرة من رهانه بمليارات الدولارات على الديون المتعثرة والسندات ذات التصنيفات العالية في بداية أزمة كوفيد-19.وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر البورصة المصرية مرتفعا 0.3 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 1.2 بالمئة وسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)1.4 بالمئة.السعودية.. خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8902 نقطة.أبوظبي.. صعد المؤشر 3.1 بالمئة إلى 5662 نقطة.دبي.. زاد المؤشر واحدا بالمئة إلى 2753 نقطة.قطر.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة مسجلا 10769 نقطة.مصر.. تقدم المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11486 نقطة.البحرين.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1451 نقطة.سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.99 بالمئة ليسجل 3680 نقطة.الكويت.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6192 نقطة.