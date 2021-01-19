عمرو عثمان: افتتاح 4 بيوت تطوع بالجامعات لمكافحة الإدمان

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير مكافحة صندوق علاج الإدمان، أنه تم تجهيز وافتتاح 4 بيوت للتطوع بجامعات "القاهرة – حلوان – سوهاج – الزقازيق"، وتم توعية أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بأضرار الإدمان على مدار الفصل الدراسي الأول وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإدمان بجانب تنفيذ 5 مبادرات ميدانية توعوية "اختيارك – توصل بالسلامة – أوعى تجرب – خدعوك فقالو" داخل 250 ميدان وساحة شعبية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات.وأضاف عثمان فى تصريحات، أنه يتم أيضا توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كذلك الكشف على 8292 سائق بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية على مدار الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.