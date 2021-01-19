محافظ المنيا: تطوير 192 قرية بـ5 مراكز ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بعدد 50 مركزا على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بأبوقرقاص، 26 قرية بالعدوة،41 قرية بمغاغة، 49 قرية بملوى، 29 قرية بديرمواس.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات والهيئات بالمحافظة.وأوضح محافظ المنيا أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى، ومنها قطاعات (مياه الشرب- صرف صحى- كهرباء- غاز طبيعي- تعليم- صحة- طب بيطري- طرق- شباب ورياضة- تحسين بيئة- إسعاف- حماية مدنية- اتصالات)، طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، مؤكدا أنه تم منح رؤساء المراكز ونوابهم صفة الضبطية القضائية، كما وجه إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تقريرا لمديريتي الزراعة والتموين حول استقبال موسم القمح 2021، حيث أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، تشكيل لجنة للبدء في المرور على 42 موقعا تخزينيا للقمح بالمحافظة، وتصل المساحة المنزرعة هذا العام إلى 225 ألف فدان.