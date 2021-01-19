الخميس.. «تواصل» معرض جماعى بجاليرى مشربية

يستضيف جاليري مشربية معرض تواصل الثالث هذا العام بمعانٍ كثيرة استكمالًا لمسيرة الراحل الدكتور سعيد عميرة والراحلة الفنانة ماجدة عميرة، وذلك الخميس المقبل بجاليري مشربية.يأتي المعرض استكمالًا لمسيرة سعيد عميرة وماجدة عميرة لدعمهما الدائم ومشاركتهما في إثراء الحركة الفنية التشكيلية بعرض أعمال كبار وشباب الفنانين المصريين والعرب بهدف التوعية بأهمية الفن التشكيلي بجميع تخصصاته وفروعه من خلال جاليري المشربية لتتواصل الأجيال الفنية من خلال الفكر والإبداع لنقل المعارف والخبرات.يشارك في المعرض الفنانون (أحمد سيلمان، أحمد شعبان، أدهم بداوي، حنفي محمود، عبدالرحمن عوف - كلاي قاسم - محمد دمراوي - محمد ربيع - محمد سمير الجندي - محمود خطاب - مصطفى طه - مونل چنحو - وائل حمدان - وئام علي).