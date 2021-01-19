سميرة سعيد تطرح برومو «بحب معاك»

أعلنت النجمة سميرة سعيد عن أحدث كليبها الجديد "بحب معاك"، المقرر طرحه غدًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في الرابعة مساءً، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات.ونشرت سميرة برومو الكليب وبوستر ألبومها الجديد وعلقت قائلة: "بحب معاك.. غدًا في الرابعة مساءً على قناتي الرسمية في يوتيوب".وتتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، ورمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبدالواحد ومحمد يحيى، وحمدي الصديق، ورضوان الأسمر، وشادي محسن، وأحمد العدل، أما الموزعون: محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، وأحمد حسام.