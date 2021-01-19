رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط التسجيل بعدما أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا أتاحت فيه استمارة التسجيل، بعد أن تم الإنتهاء من الفصل الدراسي الأول 14 يناير الجاري، وبداية أجازة نصف العام 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل، حيث قام الطلاب بالبحث عن الموقع الرسمي الإلكتروني للتسجيل عبر محركات البحث خلال هذه الفترة، حيث بدأت عملية التسجيل من الأحد 10 يناير الجاري 2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتعبئة الإستمارة إلكترونيا نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي انتشرت في العالم وأدت إلى خسائر كبيرة، وحرصًا على سلامة وأوراح الطلاب وفرت الوزارة العديد من المنصات الإلكترونية لإجراء كافة التسهيلات من خلالها ولمتابعة دروسهم وامتحاناتهم عبر هذه المنصات.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

من جانبها، وفرت وزارة التربية والتعليم للتسجيل في استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات لطلاب الدبلومات الفنية من "هنا".

بينما حددت موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، عبر الرابط التالى من " هنا "، وفي حالة وجود أخطاء في استمارة التسجيل يتوجه الطالب إلى إدارة المدرسة التابع بها بالمحافظة.

كيفية تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية

ويمكن للطالب التسجيل في استمارة امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً، من خلال الدخول على موقع تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية السالف ذكره، بحيث يكون حافظًا للبريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص به، والدخول على موقع أوفيس 365 بالرقم القومي وكود الطالب السري.

حيث يقوم بكتابة وإدخال البريد الالكتروني والدخول لتعبئة البيانات المطلوبة من اسم المحافظة ومهنة ولي الأمر ورقم الهاتف والرقم القوي، وجميع العلومات المتعلقة به،

وبعد معرفة رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم أخيرًا يقوم الطالب بتحميل الصورة مع الاستمارة وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بصورة صحيحة يتم الضغط على كلمة حفظ، ثم اعتماد ثم طباعة الاستمارة.

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