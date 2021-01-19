برلمانى يشيد بجهود الأوقاف فى خدمة الأئمة وتحسين أوضاعهم

قال النائب محمد طايع، عضو مجلس الشعب، إن وزارة الأوقاف المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في مجال تجديد الخطاب الديني في العالم بأسره، وأعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة.وأضاف طايع، أن الوزارة تصدت بجميع السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.وأشاد طايع بجهود وزارة الأوقاف في الاستجابة لطلبات الأئمة واهتمامها بأوضاعهم المعيشية، ووضع تثقيف وتدريب الأئمة من أولويات عمل الوزارة.