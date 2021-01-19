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عالم

النمسا: الإرهاب هدفه تقسيم المجتمع ونرصد «الإخوان» منذ سنوات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:18 م
وزير داخلية النمسا
وزير داخلية النمسا كارل نيهمر
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أكد وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، أن الهدف من الإرهاب ذي الدوافع السياسية أو الدينية هو تقسيم المجتمع وزعزعة سلطات الدولة وإضعاف الاستقرار الاجتماعي، وهو السيناريو الذي فشل وسيستمر فشله في النمسا.

وقال نيهمر، في تصريحات الثلاثاء، إن الشعب النمساوي عقب الهجوم الإرهابي في الثاني من نوفمبر الماضي، أظهر تضامنًا غير مسبوق وحافظ على استقرار وتماسك المجتمع، مشيرًا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب يبذل جهودا مكثفة لحماية استقرار البلاد وتأمينها ضد مخاطر الإرهاب.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الأمن النمساوي يتعامل بجدية شديدة مع أي تهديدات محتملة، ويضع عينه بقوة على شبكات وتنظيمات الإرهاب، وأبرزها جماعة الإخوان النشطة في النمسا منذ سنوات، وينسق مع دول أجنبية أخرى تحارب التنظيمات المتطرفة.

وأضاف الوزير أن الشرطة النمساوية تتحمل أعباء جسيمة، وأبرزها تشديد الضوابط امتثالًا لمتطلبات كورونا، وفي نفس الوقت زيادة التواجد الشرطي بسبب خطر الإرهاب، معتبرا أن الشرطة قامت بجهد استثنائي في عام 2020.

وقال الوزير إن التعاون مع القوات المسلحة يسير بشكل جيد للغاية، وقد وافقت على تولى مهمة تأمين السفارات الأجنبية في فيينا ما خفف الأعباء عن كاهل الشرطة، ومنحهم الفرصة لتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب وتتبع مخالفات قيود كورونا.

وذكر الوزير أن أزمة وباء كورونا سحبت الاهتمام والتركيز الإعلامي عن أزمة الهجرة غير الشرعية، ويجب ألا نهمل هذا الملف، خاصة إذا أدركنا أن هناك 100 ألف شخص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى فرصة للتسلل إلى أوروبا.

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