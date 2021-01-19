محافظ المنيا يفتتح فعاليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، فعاليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، بمقر نادى المنيا الرياضي، الذي تستضيفه المحافظة بمشاركة فرق 3 محافظات وهي "الإسكندرية والغربية ومرسى مطروح".جاء ذلك بحضور دكتور محمد عبدالستار مدير عام إدارة ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمهندس عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي.أكد المحافظ في كلمته أن الدولة المصرية تبذل، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوى الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، من أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.وأضاف أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية، اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوى الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوى الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، كما تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، إنشاء 212 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 588 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 203 مشروعات بإجمالي تكلفة 141 مليون جنيه.وطالب المحافظ المشاركين في الفاعليات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا دعمه ورعايته اللامحدودة لجميع الفئات من ذوي الهمم.وعلى هامش الافتتاح بنادي المنيا الرياضي، تفقد المحافظ النادي الاجتماعي وحمام السباحة وصالة الجيم.وتضمن الافتتاح عددا من الفقرات، قدمها ذوي الهمم منها استعراض طابور العرض وأغنية الافتتاح وعدد من العروض الرياضية وفقرة فنون شعبية.