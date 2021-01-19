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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقرير يدعو بايدن إلى إلغاء اتفاقيات لجوء أبرمها ترامب مع دول في أمريكا الوسطى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:19 م
بايدن
بايدن
وكالات
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دعا تقرير نشره أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى إلغاء العمل باتفاقيات الهجرة المتعلقة بطلبات اللجوء التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع دول في أمريكا الوسطى.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات في عام 2019 مع السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وتندرج في إطار سياسة الرئيس المنتهية ولايته للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتقضي هذه الاتفاقيات بترحيل المهاجرين الذين تقدموا بطلب لجوء لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، إلى بلادهم في انتظار الرد.

وأفاد تقرير صدر الاثنين بتكليف من بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "بأن إدارة ترامب تعتبر اتفاقيات التعاون في مجال اللجوء نموذجًا يمكن أن ينسحب على دول أخرى في العالم، وهذا بالضبط عكس ما يجب أن يحدث".

وأضاف مينينديز: "يتعين على الكونجرس والحكومة تجديد التزامنا بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مرحلة ما بعد رئاسة ترامب"، واصفًا اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها إدارة ترامب بأنها "كارثية" و"مخزية".

ومنذ دخول أول اتفاقية مماثلة حيز التنفيذ، قبل أكثر من عام، لم يحصل أي من 945 شخصا من طالبي اللجوء، أُعيدوا من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا، على حق اللجوء، حسب التقرير.

كما اعتبر التقرير أن طالبي اللجوء تلقوا معاملة "مهينة"، مؤكدا أنهم "أُرغموا في الواقع على العودة إلى بلدهم الأم، هندوراس والسلفادور، حيث يخشى كثيرون التعرض للاضطهاد".

ودعا إلى تعليق سريع لهذه الاتفاقيات لـ"استعادة ريادتنا في دعم حق طلب اللجوء وحماية اللاجئين".

ورأى كذلك أن هذه الاتفاقيات تم فرضها على حكومات جواتيمالا وهندوراس والسلفادور "وفق خطط قسرية" من قبل البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي.

وبعد توقيع هذه الاتفاقيات، أعادت إدارة ترامب في أكتوبر 2019 المساعدة المالية إلى الدول الثلاث في أمريكا الوسطى، بعد أن كانت قد علقتها في مارس من العام المذكور.

ورحب ترامب حينها بتوقيع "اتفاقيات تاريخية" حول اللجوء "لوضع حد لآفة الاتجار بالبشر".

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