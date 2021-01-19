محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير الجمهورية لبحث التعاون

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه إياد أبوالحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر بجريدة الجمهورية، وعبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجريدة، والتعرف على آخر المشروعات المقامة على أرض المحافظة.وخلال اللقاء، أكد المحافظ على اهتمام المحافظة بعددٍ من المشاريع التنموية التي تقدم خدمات بشكل مباشر وسريع للمواطن، كمشروعات الصرف الصحي وبناء المدراس الجديدة، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الاقتصادية مثل المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بجانب اهتمام المحافظة بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، والتي ستشهد هذا العام وجود شبكة صرف للأمطار في جميع الشوارع التي يتم رصفها.كما دار الحديث عن مدينة طنطا الجديدة، التي ستكون أول مدينة ذكية في منطقة الدلتا، واستلمتها الهيئة الهندسية للقيام بالرفع المساحي، وساتم إقامتها على مساحة ٢٩٨ فدانا شمال مدينة طنطا لخلخلة الكثافة السكانية داخل مدينة طنطا، ومن المخطط إنشاء فرع لإحدى الجامعات الدولية بها كنقلة نوعية لمحافظة الغربية.وأضاف محافظ الغربية أنه منذ توليه زمام الأمور في المحافظة، قامت المحافظة بتنفيذ ٣٨٣ مشروعا بإجمالي ١٥ مليارا و٥٦٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، بالإضافة إلى ٣٩٢ مشروعا جار تنفيذها في خطة العام الحالي بإجمالي ٩ مليارات جنيه، هذا بجانب المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها.وأشاد إياد أبوالحجاج بما تحقق من إنجازات تمثل طفرة حقيقية وغير مسبوقة خلال السنة الماضية على أرض محافظة الغربية في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصحة، التعليم، الصرف الصحي، التطوير والتجميل وتشغيل الشباب، والتي ساهمت في تقديم خدمات أفضل للمواطن وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال فترة تولي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.من جانبه، أثنى عبدالرازق توفيق علي مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذي يعتبر نقلة حضارية قامت بها المحافظة في تحويل سوق عشوائي إلى مسار حضاري يليق بتاريخ محافظة الغربية وأبنائها، كما كانت محافظة الغربية أول محافظة تنتهي من تطوير المسار، وأشاد بالدور العظيم الذي تقوم به المحافظة في تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي الذي يعتبر الوجهة الأولي لزوار محافظة الغربية.وفي نهاية اللقاء تم التقاط صورة جماعية، وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة للصحفي إياد أبوالحجاج، كما أهدى الوفد درع جريدة الجمهورية لمحافظ الغربية علي جهوده المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.