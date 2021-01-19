بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح مع تركيز السوق على أرباح الشركات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير أرباح تبعث على التفاؤل من بنوك أمريكية كبرى ومن شركة هاليبرتون، بينما ينتظر المستثمرون كلمة لجانيت يلين، المرشحة لرئاسة وزارة الخزانة الأمريكية، من المتوقع أن تدافع فيها عن حزمة تحفيزية تتضمن إنفاقا عاما ضخما.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.24 بالمئة إلى 30887.42 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.36 بالمئة إلى 3781.88 نقطة.وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.03 بالمئة إلى 13132.73 نقطة.