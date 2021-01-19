الليلة.. ورشة لكتابة القصة القصيرة مع منى الشيمي

ينظم مركز كوكون الثقافي ورشة لكتابة القصة القصيرة مع منى الشيمي، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء بعمارة الإيموبيليا.تتناول الورشة تقنيات القصة القصيرة وأساليبها آخذة نماذج من قصص تشيكوف ويوسف إدريس، وقصص لكتاب آخرين يتم من خلالها تناول تيار الوعي كذلك. تختلف أزمنته الكتاب ومناطقهم الجغرافية وخلفياتهم الفكرية، وننطلق بعد ذلك إلى واقعنا الحالي المزدحم بالتغيرات، والأحداث، وربما العبث، لعل دراسة قصصهم توصل إلى طرائق جديدة للإبداع.منهج الورشة يشمل دراسة مجموعة قصص للكاتبين ومحاولة المحاكاة بنصوص مستندة إلى أساليبهم المتنوعة، وسيكون المطلوب من المشاركين كتابة نصًا بعد كل لقاء لتتم مناقشته في اللقاء التالي.