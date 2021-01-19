الموافقة على تمديد الإغلاق في ألمانيا

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات على تمديد الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء جائحة كورونا في البلاد.وعلمت وسائل إعلام محلية من مصادر مشاركة في المشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه تقرر تمديد الإغلاق، الذي كان من المقرر في الأساس أن ينتهي بنهاية هذا الشهر، إلى 14 فبراير المقبل.هذا يعني أن المطاعم والمرافق الترفيهية والمحلات التجارية ستظل مغلقة.ولا تزال الاستثناءات تنطبق على متاجر المواد الغذائية، على سبيل المثال.ومع ذلك، لم يتم الاتفاق حتى الآن على الورقة الكاملة لاقتراحات الحكومة الاتحادية بشأن تدابير احتواء الجائحة.