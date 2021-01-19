الأمن التونسي يطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين

أطلقت قوات الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق متظاهرين وسط العاصمة التونسية.وسادت الشوارع حالة من عمليات كر وفر بين قوات الأمن التونسية والمتظاهرين، وفقا لفضائية "سكاي نيوز عربية".وأكد رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور.وتعيش تونس منذ 3 أيام مظاهرات ليلية تخللتها أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات، استخدمت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع واعتقلت أكثر من 600 شخص.