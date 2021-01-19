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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة موسكو: انخفاض عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 18%

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:57 م
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
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أكد عمدة العاصمة الروسية (موسكو)، سيرجي سوبيانين، أن وضع فيروس كورونا في موسكو أصبح إيجابيا بعد عطلة بداية العام الجديد، مشيرا إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات بنسبة 18%.

وقال سوبيانين، خلال جلسة المجلس التنسيقي حول فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: "خلال الأسبوع الماضي وبعد بداية العام الجديد أصبح الوضع إيجابيا، حيث نرصد في موسكو انخفاضا في عدد المصابين، الذين تلزمهم رعاية بالمستشفيات، بنسبة 18%، وهذا عامل مهم يسمح بتخفيف شبكة الأسرّة المشغولة بالمستشفيات".

وأضاف: "إن حوالي 200 ألف مواطن من سكان العاصمة حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يقرب من نصفهم أكبر من 60 عاما".

وأوضح عمدة روسيا أنه تم حتى اليوم إنشاء نحو 100 مركز للتطعيم بالمستشفيات و20 مركزًا متنقلًا.. لافتا إلى أنه بالأمس فقط سجل نحو 25 ألف مواطن أسماءهم في قوائم الحصول على اللقاح.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي"، وبدأت في روسيا يوم 5 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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