إسرائيل: 40% من إصابات كورونا تحمل أعراض السلالة الجديدة

قال نحمان اش منسق ملف فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن ما بين 30% و40% من الإصابات التي يتم تسجيلها في إسرائيل، تكون للسلالة الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.وحذر مسئولو الصحة لدى تل أبيب، مساء الثلاثاء، من أن السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد من شأنها تعقيد الجهود المبذولة لمكافحة تفشيه داخل إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، تسجيل 10021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، محذرة من استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات والوفيات، في ظل وجود سلالات جديدة سريعة الانتشار من الفيروس.