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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يوضح موقفه لفرنسا وروسيا بشأن سد النهضة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:17 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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التقى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بمكتبه في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

كما بحث وزير الري مع السفراء الأجانب سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتأمين عملية السلام وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

واستعرض وزير الري التحديات التي تواجه الوزارة لجهة بناء قدرات العاملين والتدريب؛ بالإضافة الى أهمية توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

‏من جهتهما، أكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلادهما بصفة لصيقة لملف سد النهضة وأبديا اهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد في وقت سابق أن السودان لن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا في سد النهضة.

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