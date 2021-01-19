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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مبنى المجلس الشعبى بمنطقة أبو فليو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:16 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أعمال إنشاء المبني المخصص للمجلس الشعبي المحلي، بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، حيث قامت المحافظة باختيار الموقع، وإدراجه في مشروعات الخطة الاستثمارية.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
قال المحافظ، إن المجلس الشعبي المحلى، سيكون له دور مهم، وفعال لإكمال الحياة السياسية، والتشريعية، ورصد وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، والرقابة على التنفيذيين، ووضع الرؤي، والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى هامش جولته بالمنطقة تفقد المحافظ، مبني إدارة البيئة، بحضور المهندسة ندى عاشور مدير الإدارة، حيث تابع المحافظ سير العمل بالإدارة، للوقوف على كيفية عمل المنظومة، حيث تعمل الإدارة في ملفات مهمة تتعلق بحماية البيئة من التلوث وتقييم الآثار البيئية في كل القطاعات والمنشآت.

شدًد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات البيئية، والوقوف على المخالفات في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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