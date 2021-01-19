الليلة.. مؤسسة البيت المحمدي تنظم المجلس الختامي بنية رفع وباء كورونا

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي للتصوف عن تنظيم المجلس الختامي لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" بنية رفع بلاء كورونا المستجد، مساء اليوم، وذلك بمقر المؤسسة بالمقطم بحضور عدد من علماء الأزهر والتصوف الإسلامي.يأتي على رأس المشاركين، الدكتور العلامة المحدث محمد عبد الباعث الكتاني، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية، والدكتور فتحي حجازي الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور يسري جبر وكيل الطريقة الصديقية، والدكتور العلامة الشيخ علي صالح، تحت رعاية الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس مؤسسة البيت المحمدي ورواق التصوف.