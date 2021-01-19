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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:49 م
قناة مودى للأطفال
قناة مودى للأطفال
نعمات مدحت
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تصدر تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021، محركات البحث خلال هذه الفترة، وذلك بالبحث عنه على المنصات الإلكترونية من جانب أولياء الأمور بعد التغيرات الجديدة التي حدثت على تردد القنوات، وتستحوذ قنوات الأطفال على اهتمام كبير من المواطنين وتحظى بمشاهدة عالية حيث يحبها الأطفال لأنها تبث محتوي يتناسب مع جميع أعمارهم وبلغات مختلفة مما تثير إعجابهم ويشاهدونها بشكل مستمر. 

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021


قناة مودي تبث على القمر النايل سات والعرب سات، وتعرض مادة كرتونية متميزة يحبها الأطفال ويستمتعون بها، القمر الصناعي: النايل سات.، وأما عن التردد الجديد هو: 11603، والاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: ¾.
 

برامج قناة مودي

تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الخاصة بالأطفال، مثل الكرتون، والرسوم المتحركة مثل قصص الأنبياء، والقصص التي تعجب الأطفال والتي تهتم بزرع القيم والأخلاق في الأطفال منذ الصغر، كما تعرض برامج ترفيهية، ورياضية، وتقدم نماذج ناجحة من الأطفال حتى يشاهدوا زملائهم. 

ويشار إلى أن القناة بالمجان بدون فرض رسوم على المتابعين مما جعل لها  شعبية كبيرة، وحرص عدد كبير من المواطنين المتابعين للقناة على تنزيلها والبحث عن ترددها الجديد.

ترددات قنوات الأطفال الجديد 2021

قامت قنوات الأطفال الفضائية بتغيير ترددها مثل باقي القنوات الفضائية والتي حدث مع بداية العام الميلادي الجديد منذ أول يناير الجاري، عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بغرض تقديم خدمات أفضل، ومشاهدتها بشكل متميز. 

حيث تقدم قنوات الأطفال على مدار اليوم مواد ترفيهية، وغنائية، وتعليمية،  ودينية على شكل كرتون والأناشيد والمدح والرسوم والقصص القرآنية التي يحبها الأطفال.

وبعد معرفة تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021، جاء تردد هذه القنوات كالتالي: قناة "توم وجيري" التردد الجديد عبر النايل سات 11345، و استقطاب أفقي، و معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 5/6، وأما  قناة "كوكي كيدز"  ترددها الجديد عبر القمر الصناعي 11061،  ومعدل ترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 بينما كان تردد قناة "مودي كيدز" 11603، معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.

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