الإمارات تتخطى حاجز 2 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تخطي دولة الإمارات حاجز 2 مليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ مجموع الجرعات 2.065.367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، في بيانها، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد- 19"، والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.من جانبه، أكد وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد- 19" خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادة الإمارات في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تضافر جهود الحكومة وجميع مؤسسات الدولة من أجل توفير لقاح كوفيد- 19 لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.ودعا الوزير الإماراتي جميع أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد- 19" إلى مواصلة الإقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.