1215 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 وفاة، فيما تم تسجيل شفاء 1642 حالة، خلال 6 أيام.وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي للفترة من 4 إلى 9 يناير الجاري- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، مشيرة إلى أن فريق وزارة الصحة يعمل على مراجعة وتدقيق البيانات اليومية، مع إدارات الوبائيات في الولايات، لذلك تم إيقاف الإعلان اليومي في الفترة السابقة.