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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:15 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد تردد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة إلى أن الوزارة رصدت انخفاضا في أعداد المترددين على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بنسبة تصل لـ50%، مقارنة بالشهر الماضى.

وأوضحت لـ"الدستور" أنه لا يمكن الحكم بعد على تجاوز مصر مرحلة ذروة الإصابة بفيروس كورونا، إلا بعد تجاوزها، خصوصًا خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية سيحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددًا.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المعايير التى يتم من خلالها تحديد ذروة الإصابات من عدمه، أبرزها ثبات معدلات الإصابة لمدة أسبوعين أو ثلاث أو تغيرها بنسبة بسيطة، وقياس معدلات التردد على المستشفيات والإقبال على الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات.

وأكدت المصادر توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتزام كافة الأطقم الطبية بتطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم التشديد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنه يتم متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

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