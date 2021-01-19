رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. والعودة غدًا للانعقاد

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة.وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب أن حزب "إرادة جيل" أخطره باختيار النائب محمد تيسير مطر ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.واختتم رئيس المجلس الجلسة بتهنئة النواب الأقباط بمناسبة عيد الغطاس.