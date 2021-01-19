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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. والعودة غدًا للانعقاد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:03 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب أن حزب "إرادة جيل" أخطره باختيار النائب محمد تيسير مطر ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.

واختتم رئيس المجلس الجلسة بتهنئة النواب الأقباط بمناسبة عيد الغطاس.

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