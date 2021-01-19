الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي يأتي استكمالا للاتصالات المستمرة بين الاتحاد واللجنة، والتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خاصة توفير مراقبين دوليين، والعديد من القضايا بما يخص انتهاكات الاحتلال وما يضعه من عقبات خاصة بعدم القدرة على الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج).وأضاف عثمان أن الاتحاد الأوروبي سيوفر كل ما يلزم للجنة الانتخابات المركزية لإنجاح الانتخابات بكل شفافية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات هي التي تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات بمشاركة كافة الأطراف، وتمكين المواطنين لأداء دورهم في كافة المناطق، مشددا على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار لكافة الاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية.