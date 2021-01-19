غدًا.. الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، 7 قوافل طبية غدا الأربعاء ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأكدت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ البلابيش المستجدة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وبلال بن رباح مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، والجراولة مركز مطروح بمحافظة مطروح، والشيخ عبادة مركز ملوى بمحافظة المنيا، والحديدون مركز دراو بمحافظة أسوان، والدهسة مركز فرشوط بمحافظة قنا.