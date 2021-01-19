رئيس النواب يُحيل بيان وزير الدولة للإعلام للجان المعنية للدراسة

أحال رئيس مجلس النواب، بيان وزير الدولة للإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: "يحال البيان إلى اللجنة وعلى اللجنة التحقق من كل ما جاء في البيان وما تحقق منه وعلى كل الأعضاء الذين لهم ملاحظات أن يناقشوا الوزير في اللجنة وأن يتم إعداد تقرير بشأن كل ما يخرج من مناقشات على أن يعرض على المجلس في جلسة قادمة".