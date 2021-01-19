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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب يُحيل بيان وزير الدولة للإعلام للجان المعنية للدراسة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:07 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أحال رئيس مجلس النواب، بيان وزير الدولة للإعلام إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: "يحال البيان إلى اللجنة وعلى اللجنة التحقق من كل ما جاء في البيان وما تحقق منه وعلى كل الأعضاء الذين لهم ملاحظات أن يناقشوا الوزير في اللجنة وأن يتم إعداد تقرير بشأن كل ما يخرج من مناقشات على أن يعرض على المجلس في جلسة قادمة".

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