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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تثنى على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:51 م
ستيفانى وليامز
ستيفانى وليامز
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أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، على الجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدى البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وأشارت وليامز خلال كلمة لها عبر الاتصال المرئى خلال اجتماعات المسار الدستورى لوفدى البرلمان ومجلس الدولة إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمسار الدستورى فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، مضيفة: "تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".
وأكدت وليامز دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، متمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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