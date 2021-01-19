رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنطلاق اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:58 م
جريدة الدستور
طباعة
لنطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة، اجتماعات لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.

وتستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع الثانى لأعمال اللجنة الدستورية والتي سبق لها أن عقدت جلستها الأولي خلال الفترة من 10 : 13 أكتوبر الماضي والذى انتهي المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدمًا نحو المرحلة الدائمة، بما يحقق طموحات الشعب الليبي.

وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار حرص القيادة السياسية علي إنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في ليبيا.

وتعقد هذه الجلسات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار نتائج ملتقي الحوار السياسي الذى تديره البعثة الأممية وتطمح من خلاله لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد ديسمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

لبنان يسلّم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده في عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الديني كتاب جديد من دار غراب

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»