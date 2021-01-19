«أورمان سوهاج» تواصل توزيع لحوم الأضاحي بمختلف المراكز

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج البدء في توزيع لحوم الأضاحي بمختلف مراكز المحافظة، في إطار التعاون المشترك بين جمعية الأورمان ومحافظة سوهاج، بالأنشطة والخدمات وتماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المحتاجة من المجتمع، ورفع المعاناة عن أبناء المحافظة من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة سوهاج.وأشار «يسرى رمضان الشلقامي» مدير فرع سوهاج إلى أن جمعية الأورمان ستوزع عدد (۲۹) طن لحوم مجمدة لعدد أكثر من ۱۲۲۰۰ أسرة بواقع ۲ كيلو لكل أسرة مهداه من جمعية الأورمان لأهالي محافظة سوهاج خلال الفترة من الأحد الموافق ۲۰۲۱۱۱۷ وحتى تاريخ ۲۰۲۱۳۱۱ من خلال الجمعيات المشهرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.