برلمانية: وزير الدولة لشئون الإعلام مُقصر ومن الأفضل ترك منصبه

تساءلت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب، عن مهام الوزير أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، واختصاصاته التي صدرت وفق قانون مجلس الوزراء ٢١٠ لعام ٢٠٢٠ والتي من أهمها الحفاظ على منظومة القيم المصرية، وتنمية الشخصية والحفاظ على وسطية الدولة ورجوع مصر لدورها الريادي الإعلامي في المنطقة وترسيخ الوعي للمواطن.وأكدت مرثا محروس: "هذه المهام مجرد كلام على ورق لا يعمل الوزير على العمل عليها، ولا وضع خطة وسياسة إعلامية تشملها ولذلك فمنصبه أصبح مجرد لقب مضاف علي كارت شخصي يزيد من فخامة شخصيته النرجسية فقط"، مضيفة: "فقد تركنا الدول الأخرى تتحدث عن مصر وكأن أهل البيت عاجزون عن الدفاع عن بيتهم تاركين الآخرين لتولي ذلك حسب أهوائهم الشخصية مما يتيح للإعلام المعادي شن حملات لإسقاط الدولة وزعزعة هويتنا وتخريب وعي شبابها".وتساءلت مرثا عن دور الإعلام المصري لتسويق حضارة مصر والتي هي بمثابة جوهرة مغطاة تحتاج فقط من يرفعه ليتمتع العالم بكنوزنا العظيمة، مؤكدة أنه بناء على غياب وتقصير الوزير في أداء اختصاصاته فمن الأفضل ترك منصبه لمن يتحمل هذا العبء على كتفيه فلا حاجة لنا لمزيد من المناصب الشرفية.