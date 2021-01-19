غلق منشآت مخالفة في حملة وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم، حملة للتفتيش على المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات، بمنطقة كامب شيزار، بقيادة سكرتير عام الحي، وبمشاركة إدارة رخص المحلات، للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط.وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت بالحى، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسفرت عن إغلاق ٢ منشأة عبارة عن مخزن يستخدم لتسوية الفول والفلافل ومخزن يستخدم كثلاجة تخزين أطعمة مجمدة فاسدة خلف شارع أحمد قمحة، وتم إغلاق تلك المنشآت، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، وجار المتابعة.