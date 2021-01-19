نائبان يعلنان موافقة «الصحة» على طلبات تأهيل وتجهيز مستشفيات دمياط

تقدم النائبان وليد صلاح التمامي ومحمد علي أبو حجازي، النائبان عن محافظة دمياط، بمجموعة من الطلبات إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن الأوضاع الصحية في المستشفيات، وذلك في إطار الاهتمام بملف الصحة؛ التي حصلت جميعها على الموافقة.وبشأن مستشفى السرو المركزي، التابع لمحافظة دمياط، طالب النائب بتحويل بنك الدم بالمستشفى من "بنك دم تخزيني" إلى "بنك تجميعي"، وذلك لتوفير أكبر كمية دم للمرضى المترددين على المستشفى.وبخصوص مستشفى فارسكور المركزي، إذ تقدم النائب بعرض مشكلة المستشفى، حيث إن المبانى بها تصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط وتفضل النائب بعرض المشكلة على وزيرة الصحة لتجديد وإحلال المباني القديمة حرصًا على الصالح العام ومن أقدم مستشفيات في دمياط.وتطرق البيان، إلى مستشفى دمياط الجديد للأمراض النفسية الجاري العمل به منذ سنوات، حيث إن هذا المستشفى سوف يخدم ثلاث محافظات لعدم توفر هذه الخدمة بها، وهي "دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ"، مطالبًا بسرعة إنهاء الأعمال وافتتاحها.عن مستشفى الزرقا المركزي، فتضمن البيان طلب النائب من وزيرة الصحة، بضرورة توفير جهاز أشعة مقطعية، حيث أنه يعمل حاليًا كمستشفى عزل ولا يوجد مثيل لهذا الجهاز إلا في مستشفى دمياط الذي يبعد عنه مسافة ٣٥ كم وعليه ضغط كبير.