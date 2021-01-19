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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة أكسفورد تؤسس مركزا بحثيا للتركيز على مقاومة المضادات الحيوية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:06 م
ادوية
ادوية
وكالات
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حصلت جامعة أكسفورد على منحة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) لإنشاء مركز أبحاث جديد يركز على مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وسيحصل "معهد أكسفورد إينيوس" الجديد على التمويل من شركة إينيوس العملاقة للكيماويات.

وإلى جانب تطوير أدوية لكل من الاستخدام البشري والحيواني، سيعمل المركز أيضا على زيادة الوعي والتشجيع على "الاستخدام المسئول" للعقاقير المضادة للميكروبات.

وقالت الجامعة، في بيان، إن هناك حاجة لـ"عمل تعاوني عاجل" لمنع الميكروبات الشائعة من تطوير مقاومة للأدوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل علاجات مثل العلاج الكيميائي أمرا يمثل مجازفة خطيرة.

كما حذرت من أن الولادة ستصبح خطيرة مرة أخرى، وأن "مجرد خدش بسيط يمكن أن يودي بالحياة".

ورحبت لويز ريتشاردسون رئيسة الجامعة، بالمنحة "السخية"، التي وصفتها بأنها نموذج يحتذى به للتعاون بين المؤسسات الخاصة والعامة للتعامل مع مشاكل عالمية.

ووفقا للجمعية البريطانية لأبحاث المضادات الحيوية فإن حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية تودي بحياة 700 ألف شخص كل عام حول العالم.

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