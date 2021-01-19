برلمانى: وزارة الدولة للإعلام ليس لها دور حقيقى على أرض الواقع

قال النائب تامر عبدالقادر، إن وزارة الدولة للإعلام ليس لها دور حقيقي على أرض الواقع ولم تحقق شيئًا وبالتالي لا داعي لوجودها.وقالت النائبة هند الزمر إن منظومة "ماسبيرو" تعاني من ضعف في الموارد والجميع يطالبنا بتقديم مستوى إعلامي ومنافسة القنوات الخاصة والعربية على الرغم من أننا في بعض الاحيان نصرف من جيوبنا، ويجب إعادة نظر تطوير قطاع الإنتاج والكاميرات والاستديوهات، قائلة: "العالم كله يعمل بكاميرات اتش دي ونحن نعمل بكاميرات قديمة فكيف ننافس قنوات ونرد على شائعات في ظل هذه الإمكانيات"، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تقم الوزارة بالتطوير.