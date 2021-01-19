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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «هيكل» سبب العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاث

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:56 م
نادر مصطفى
نادر مصطفى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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اتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".

ووجه النائب اتهامًا آخرًا للوزير، قائلًا: أنتجت "فيلم هز وسط البلد"، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.

بينما أكد تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام أيضًا، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلًا: لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدًا أن أسامة هيكل حين كان وزيرًا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.

وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير أسامة هيكل خلال الجلسة ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرًا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة الأمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.

بينما كشفت الإعلامية هند رشاد عن وجود مشكلات كثيرة داخل ماسبيرو، قائلة: إحنا بنجمع من بعض علشان نعمل الديكور، وعلشان نبعت عربية تجيب الضيف.

وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلًا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

من جانبه أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، اتفاقه مع زعيم الأغلبية، مطالبًا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.

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