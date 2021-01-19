رضا السيد يشارك في مسلسل «موسى»

يشارك الفنان الشاب رضا السيد في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان.وتعاقد الفنان مؤخرا ضمن مجموعة من الفنانين الشباب على المشاركة في المسلسل، ويواصل تصوير دوره في العمل الذي يجسد فيه دور شاب يتجسس على محمد رمضان لصالح أحد أعدائه.ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.وتدور أحداث مسلسل "موسى" حول شخص صعيدي يتحمل مسئولية إخوانه بعد وفاة والده، وفي يوم من الأيام يسافر للقاهرة ويقع في حب بنت فرنسية.من جهة أخرى، يشارك رضا السيد في الفيلم السينمائي "العميل صفر" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عزالعرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي.