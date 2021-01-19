وزيرة التضامن: التوسع فى تخصيص أقسام لعلاج الإناث من الإدمان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج الإناث من الإدمان، كذلك تخصيص أقسام خاصة بعلاج المراهقين "لمن أقل من 18 عامًا" من التعاطي والإدمان وأيضًا أقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان "للتشخيض المزدوج" بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.ووجهت القباج خلال اجتماع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والمالية والإعلام والإسكان وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، بتكثيف البرامج التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان فى كل المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" لزيادة الوعى بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، على أن يتم خلال عام 2021 تكثيف برامج التوعية في منطقة حى الأسمرات، أيضا تنفيذ البرامج فى مناطق "بشائر الخير، والمحروسة، روضة السيدة، الخيالة" بجانب تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بجميع المدارس في هذه المناطق لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات.