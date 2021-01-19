رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: التوسع فى تخصيص أقسام لعلاج الإناث من الإدمان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:54 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج الإناث من الإدمان، كذلك تخصيص أقسام خاصة بعلاج المراهقين "لمن أقل من 18 عامًا" من التعاطي والإدمان وأيضًا أقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان "للتشخيض المزدوج" بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

ووجهت القباج خلال اجتماع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والمالية والإعلام والإسكان وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، بتكثيف البرامج التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان فى كل المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" لزيادة الوعى بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، على أن يتم خلال عام 2021 تكثيف برامج التوعية في منطقة حى الأسمرات، أيضا تنفيذ البرامج فى مناطق "بشائر الخير، والمحروسة، روضة السيدة، الخيالة" بجانب تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بجميع المدارس في هذه المناطق لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات.

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

لبنان يسلّم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده في عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الديني كتاب جديد من دار غراب

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»